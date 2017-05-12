Орешкин заявил о ненужных России деньгах иностранных организаций

Россия не нуждается в финансировании со стороны международных организаций. Об этом в пятницу, 12 мая, в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр экономического развития Максим Орешкин, передает ТАСС.

«Финансирование российской экономики сейчас именно как деньги не очень нужно, потому что у нас и платежный баланс в хорошем состоянии, и притоки капитала есть, поэтому деньги как таковые нам не нужны», — приводит агентство слова чиновника.

Он также сообщил, что Россия собирается объяснить рейтинговым агентствам, почему оценка Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) должна быть ниже AAA. «Мы подготовим специальное письмо, отправим его в рейтинговые агентства, где аккуратно объясним, в чем проблема с финансами банка и почему он не может сохранять рейтинг AAA», — отметил министр.

Ранее, 10 мая, Орешкин заявил, что считает позицию ЕБРР по России «дискриминацией по национальному признаку». Организация, в свою очередь, сообщила, что не нарушала правила работы с РФ и намерена дальше сотрудничать со страной.

В июле 2014 года на фоне принятых ЕС антироссийских санкций ЕБРР свернул финансирование новых российских проектов.

ЕБРР — инвестиционный механизм, созданный в 1991 году для поддержки рыночных реформ в странах Восточной Европы. На данный момент реципиентами помощи, выделяемой банком, являются 35 государств Европы и Центральной Азии.