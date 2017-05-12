Саакашвили рассказал о гибели в Донбассе грузинского офицера ВСУ

В зоне вооруженного конфликта в Донбассе погиб грузинский офицер украинской армии Давид Сихарулидзе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

«До 2015 года служил майором в грузинской армии, но уволился, переехал на Украину и пошел служить в "Айдар". Погиб от попадания мины при выполнении боевого задания. Давиду было 44 года, у него остались жена и двое детей», — рассказал Саакашвили.

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Сослуживец погибшего Шота Кеделашвили в комментарии порталу «Обозреватель» отметил, что инцидент произошел в окрестностях села Новолуганское на линии соприкосновения с самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР). «Бойцы как раз находились "на нуле" [на передовой]. Прилетел минометный снаряд, который взорвался рядом с ними. Офицер получил ранение в живот и истек кровью», — подчеркнул Кеделашвили.

13 апреля в зоне боевых действий в Донбассе двое военнослужащих ВСУ погибли из-за неосторожного обращения с оружием. 7 марта снайпер застрелил бойца штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» (организация запрещена в России) Алексея Руфимского (позывной Старый).

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.