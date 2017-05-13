Россия
 

Касьянов отказался от президентских амбиций

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Касьянов
Михаил Касьянов

Председатель «Партии народной свободы» (ПАРНАС) Михаил Касьянов не намерен принимать участие в выборах президента России в 2018 году. Об этом в субботу, 13 мая, сообщается на сайте партии.

В ходе заседания федерального политсовета Касьянов заявил, что «у него нет желания участвовать в президентской гонке», отмечается в пресс-релизе. Указывается, что ПАРНАС определится с форматом участия в президентских выборах не позднее октября 2017 года. Условием поддержки или выдвижения кандидата в президенты станет принятие им политической повестки партии, уточняет пресс-служба ПАРНАС.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. О своем намерении баллотироваться на пост главы государства уже заявили, в частности, Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский и Алексей Навальный. Российский лидер Владимир Путин обещал рассказать, будет ли он участвовать в выборах, когда «время созреет».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Полиция задержала одного из лидеров партии ПАРНАС
Касьянову плеснули в лицо зеленкой на марше памяти Немцова
Партия Касьянова поддержала антироссийские санкции
Последние новости
Конашенков ответил на совет американского генерала
Украинская оппозиция обвинила власть в поощрении политического террора
Касьянов отказался от президентских амбиций
Российская подлодка «Краснодар» вошла в Средиземное море
43-летний игрок «Локомотива» Лоськов установил рекорд чемпионатов России
Омичи устроили давку в очереди за подешевевшим на три рубля сахаром
Ни разу не летавшая за 28 лет авиакомпания объявила о новых рейсах
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:09 Сегодня

Герасичкин и Лимпопо

Как бывшему военному удалось создать один из лучших зоопарков России
20:24 Сегодня

Собянин предложил 12 дополнительных гарантий жителям сносимых пятиэтажек

15:40 Сегодня

Патриарх Кирилл объяснил причины нападок на церковь

19:38 11 мая 2017

Напавшего на женщину с детьми в Москве водителя BMW задержали  

Россия
 — 
00:05 Сегодня
Руслан Соколовский

«Церковь не может пойти в другую сторону»

Что говорит приговор Соколовскому об отношениях общества, медиа, РПЦ и власти
21:00 Сегодня

Омичи устроили давку в очереди за подешевевшим на три рубля сахаром

15:05 Сегодня

В регионах из-за кибератаки управления ГИБДД прекратили выдавать права

18:46 Сегодня

Красноярский подросток нарисовал свастику на мемориале «Скорбящая мать»

Россия
 — 
00:01 3 мая 2017

«Жизнь проигрывает порно»

Как видео для взрослых влияет на сексуальное развитие детей
05:05 Сегодня

Под Мурманском скорая с роженицей добиралась до роддома десять часов

19:07 11 мая 2017

Путин обозначил условие стабильности на Ближнем Востоке

20:12 12 мая 2017

Милонов пройдет проверку по этике после потасовки с членами ЛГБТ-сообщества

Россия
Герасичкин и Лимпопо
Как бывшему военному удалось создать один из лучших зоопарков России
Касьянов отказался от президентских амбиций
Руслан Соколовский«Церковь не может пойти в другую сторону»
Что говорит приговор Соколовскому об отношениях общества, медиа, РПЦ и власти
Патриарх Кирилл объяснил причины нападок на церковь
Омичи устроили давку в очереди за подешевевшим на три рубля сахаром
В регионах из-за кибератаки управления ГИБДД прекратили выдавать права
Красноярский подросток нарисовал свастику на мемориале «Скорбящая мать»
Все материалы
Мир
Хасан РуханиГонка с препятствиями
Президентская кампания в Иране оказалась полна неожиданностей
Больной человек Евразии
Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше
Мой дом — моя коробка
Гонконгские коммуналки изнутри
В результате ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли 17 человек
Число погибших при аварии автобуса в Турции выросло до 23
Жертвами удара коалиции США по сирийскому Дейр-эз-Зору стали пять мирных граждан
Борис Джонсон побоялся возможного вмешательства России в британские выборы
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко с супругойПока все дома
Как главы государств постсоветского пространства чувствуют себя в кругу семьи
Тимошенко сочла политизированным дело Януковича
Александр Захарченко«Все зло российской судьбы — это англосаксы»
Александр Захарченко — об инопланетянах, распаде Украины и захвате Лондона
СБУ заинтересовалась сторонниками «Ровенской народной республики»
На маршруте наблюдателей ОБСЕ в ДНР обнаружили четыре взрывных устройства
Полиция в Киеве закрыла сеть обслуживавших гостей «Евровидения» борделей
Чичерина стала гражданкой ЛНР и прописалась у «Ночных волков»
Все материалы
Финансы
Талонная бедность
Когда в России запустят программу продуктовых карточек
Александр Бирман: Биржа в сетях
Как новые медиа угрожают рынку капитала
Украине напомнили о необходимости выплатить 20 миллиардов долларов
ЦБ сообщил о массовой хакерской атаке на российские банки
Профсоюзы пожаловались Путину на трудности с методикой повышения МРОТ
В России выросла цена на водку
«Народные облигации» скупили состоятельные россияне
Все материалы
Бизнес
Ласточки на экспорт
Отечественные автомобили, популярные за рубежом
Услышать коммерсанта
Зачем московские власти сохраняют налоговые льготы для бизнеса
США добились только выплат по первому иску на основании «акта Магнитского»
Немецкий производитель автокомпонентов передумал строить завод в России
Песков анонсировал приезд на ПМЭФ генсекретаря ООН
Производители опровергли дефицит накопителей для онлайн-касс
Число украинцев с миллионным заработком за год уменьшилось на четверть
Все материалы
Силовые структуры
Пока другие воевали
Как банда советского инженера разбогатела во время Великой Отечественной
Побыть в тишине
Монолог надзирателя о знаменитой «Матроске»
«Петр Великий», тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144, проходит Ла-Манш в составе корабельной авианосной группы Северного флота, октябрь 2016 года.Герой Российской Федерации Юрий Долгорукий
Какими быть именам нового флота России
Источник сообщил о подготовке гигантской военной сделки США и Саудовской Аравии
Конашенков ответил на совет американского генерала
Полицейский в Челябинске сбил двух детей на переходе
Украинцы заняли предпоследнее место в натовском танковом биатлоне
Все материалы
Наука и техника
Нейромодом в глаз
Легендарная серия Half-Life обрела достойное продолжение: рецензия на Prey
Сливной бачок
Каким будет iPhone 8
A dry fracture of a Vero cell exposing the contents of a vacuole where Coxiella burnetii are busy growing. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)Протечка мозгов
Как кишечная флора контролирует человека
Новая Зеландия начала войну с крысами
Раскрыто главное условие гибели человечества от сверхновой
Обнаружен эгоистичный ген-детоубийца
Найдена откатная черная дыра
Все материалы
Спорт
Пожарный против Цыгана и непобедимая полячка
Миочич и Дос Сантос сойдутся в реванше, Енджейчик защитит титул на UFC 211
Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею
43-летний игрок «Локомотива» Лоськов установил рекорд чемпионатов России
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» и приблизился к ЦСКА
Капитан сборной России по хоккею пропустит остаток чемпионата мира
Шубенков занял пятое место на первом международном турнире после отстранения
Фанаты «Спартака» выбежали на поле после первого матча клуба в статусе чемпиона
Все материалы
Культура
«Весело иметь дело со священными вещами»
Ребекка Дотремер о работе художника и диалоге с публикой
Познавая белый свет
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Прочь» до «Меча короля Артура»
«Чертовы бои на мечах мы снимали по 12 часов в день»
Чарли Ханнэм о «Мече короля Артура» Гая Ричи и плодах целеустремленной жизни
Славко КалезичКуда уходит дичь
Участники «Евровидения-2017», которых вы запомните
По книге автора «Игры престолов» снимут футуристический сериал
Актер Юрий Шерстнев умер в Москве
Боярский безразлично отнесся к попаданию в базу «Миротворца»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это самая массовая атака в истории»
Кто стоит за заразившим весь мир и проникнувшим в сети МВД вирусом-вымогателем
The Telegraph увидела российский след во всемирной атаке вируса-вымогателя
Многоканальное безумие
Что не стыдно почитать, если есть смартфон и Telegram
Сноуден допустил причастность АНБ к глобальной хакерской атаке
Распространение вируса-вымогателя случайно приостановили
Бульдог-скейтбордист на скорости врезался в двери офиса «Би-би-си»
СМИ узнали о желании Трампа реорганизовать работу своей пресс-службы
Все материалы
Ценности
Нечего скрывать
Лучшие американские кабриолеты на аукционе в Индианаполисе
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Небогатая молодежь создала дизайн кроссовок для Reebok Classic
Nars предложил румяна оттенка «персикового шампанского»
Создатели «няшного» приложения посвятили телефон Сэйлор Мун
Marc Jacobs превратил японскую модель в королеву вечеринки
Supreme украсил одежду портретами Обамы и Майкла Джексона
Все материалы
Путешествия
Собрание тотальной безвкусицы
В Бухаресте открылся Музей китча
Названы самые активные российские туристы
Нарвский замок Германа вечером. Нарва. ЭстонияНа границе миров
Неспешная прогулка вдоль побережья Финского залива
Лариса Аханова: «Для россиян это будет удар»
Кому мешает отдых по системе «все включено»
Турецкая полиция выставила туристов из арендованной на Airbnb квартиры
На борт самолета United Airlines снова пробрался скорпион
За год Крым принял туристов из 64 стран
Все материалы
Из жизни
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
«Лучше быть старой, чем молодой с вот такими губищами»
Монологи обычных женщин о возрасте, внешности и ботоксе
«Люди везде совершенно одинаковы»
История москвички, переехавшей в бельгийский Льеж
Хозяйку компании по уборке топлес поймали на воровстве нижнего белья
Американка за 10 минут отыскала в парке алмаз весом 2,65 карата
Худо дело
Чрезмерно стройные манекенщицы потеряли власть в мире моды
Журнал узнал о тайных встречах Брэда Питта и Анджелины Джоли
Все материалы
Третьим будешь
Длительный тест Volkswagen Multivan, часть вторая: интерьер, итоги и стоимость владения
25 самых популярных машин России
Список самых продаваемых автомобилей в апреле 2017 года
Вагон в доспехах
Тестируем новый Volvo V90 Cross Country в горах южной России
Самый популярный сэконд-хэнд в России
Автомобили, которые пользовались наибольшим спросом на вторичке в 2017 году
Skoda частично показала замену Yeti
Появились фотографии обновленной «Креты» для Китая
Старую и новую Toyota Corolla столкнули в краш-тесте
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
В Саратове начал работу урбанистический форум
Все материалы