Касьянов отказался от президентских амбиций

Председатель «Партии народной свободы» (ПАРНАС) Михаил Касьянов не намерен принимать участие в выборах президента России в 2018 году. Об этом в субботу, 13 мая, сообщается на сайте партии.

В ходе заседания федерального политсовета Касьянов заявил, что «у него нет желания участвовать в президентской гонке», отмечается в пресс-релизе. Указывается, что ПАРНАС определится с форматом участия в президентских выборах не позднее октября 2017 года. Условием поддержки или выдвижения кандидата в президенты станет принятие им политической повестки партии, уточняет пресс-служба ПАРНАС.

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Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. О своем намерении баллотироваться на пост главы государства уже заявили, в частности, Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский и Алексей Навальный. Российский лидер Владимир Путин обещал рассказать, будет ли он участвовать в выборах, когда «время созреет».