ЧМ-2017 по хоккею обогнал прошлогодний турнир в России по посещаемости матчей

Чемпионат мира по хоккею 2017 года обошел по посещаемости матчей аналогичный турнир, прошедший в 2016 году в России. Об этом сообщает «Р-Спорт».

За девять дней соревнований, проходящих в Кельне и Париже, состоялось 42 матча, на которые в общей сложности пришла 431 тысяча зрителей. При этом средняя посещаемость матчей, проходящих в немецком городе, выше состоявшихся во французской столице — 13 422 человека против 7094.

В 2016 году все встречи чемпионата мира в Москве и Санкт-Петербурге посетили 417 414 человек. Рекорд посещаемости был установлен в 2015 году в Чехии. Тогда игры в Праге и Остраве собрали 741 690 зрителей.

Турнир проходит с 5 по 21 мая. Сборная России выступает в группе А. В пяти матчах подопечные Олега Знарка одержали пять побед (одну из них — в овертайме) и с 14 очками лидируют в турнирной таблице. Отечественные хоккеисты обеспечили себе участие в плей-офф соревнований.

В группе В первое место занимают канадцы. В активе команды 13 очков.