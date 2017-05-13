Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла команду Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и вышла в плей-офф турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в немецком Кельне в субботу, 13 мая, и завершилась победой россиян со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0). Дублем отметился Евгений Дадонов (2-я, 14-я минуты), по шайбе забросили Андрей Миронов (20-я), Никита Кучеров (23-я), Иван Телегин (33-я) и Владислав Гавриков (56-я).

Благодаря этому результату команда Олега Знарка гарантировала себе выход в плей-офф турнира. После пяти матчей россияне лидируют в таблице группы А с 14 очками. Словаки с 4 очками занимают предпоследнюю, 7-ю строчку.

В следующем матче российская команда сыграет со сборной Латвии. Встреча состоится 15 мая в Кельне и начнется в 21:15 по московскому времени.

Ранее 13 мая стало известно, что капитан сборной России Сергей Мозякин не примет участия в оставшихся матчах мирового первенства-2017 из-за травмы. Он уже вернулся в Россию, где пройдет курс реабилитации.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.