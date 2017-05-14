Тренер сборной США признал Россию одной из сильнейших команд на ЧМ по хоккею

Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл признал команду России одной из сильнейших на чемпионате мира, проходящем в Кельне и Париже. Слова специалиста приводит ТАСС.

«От игры к игре мы действуем все лучше и лучше. Это трудный турнир, очевидно, что Россия на нем одна из лучших. Безусловно, это важный матч по многим причинам. Чтобы победить, нам понадобится показать свою лучшую игру, мы будем готовы к этому матчу», — рассказал Блэшилл.

Матч между сборными России и США состоится 16 мая. Команды выступают в группе А. Американцы лидируют в турнирной таблице, в их активе 15 баллов. Отечественные хоккеисты набрали 14 очков и занимают второе место, однако имеют один матч в запасе.

Турнир проходит с 5 по 21 мая.