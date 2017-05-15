Украинские пограничники заподозрили Россию в подготовке к наступлению из Крыма

Россия наращивает в Крыму военный потенциал, готовясь к наступлению на Украину. Об этом говорится в видеосюжете, опубликованном в понедельник, 15 мая, Государственной пограничной службой Украины (ГПСУ).

В записи отмечается, что характер вооружения на полуострове говорит о том, что Россия «готовится отнюдь не к обороне, а к дальнейшему наступлению».

«Вдоль границы пограничники постоянно фиксируют мониторинговые полеты вертолетов Ми-8 и активные передвижения катеров береговой охраны акватории Черного моря», — подчеркивают в ГПСУ. Украинские пограничники не уточнили, почему посчитали мероприятия по охране границы подготовкой к наступлению.

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Украинские официальные лица регулярно приписывают руководству России агрессивные намерения. В Москве обвинения Киева опровергают. В частности, в феврале зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил отправлять все нападки Киева на Россию «в спам». «Сейчас на Украине время отсутствия какого-либо здравого смысла, логики, адекватности. Каждый чиновник, включая президента страны [Петра Порошенко], выступает с заявлениями, которые не имеют под собой ни фактов, ни логики», — объяснял Свинцов.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.