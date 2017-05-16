Медведев поведал об отсутствии планов введения налога для бездетных

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что правительство не намерено вводить в стране налог на бездетность. Его слова во вторник, 16 мая, приводит РИА Новости.

«И мужчины, и женщины в этом смысле могут успокоиться», — подчеркнул глава правительства в ходе беседы с рабочими «Невского завода» в Санкт-Петербурге.

В то же время он признал, что в настоящее время одной из главных задач, стоящих перед властями, является стимулирование рождения первого ребенка, передает «Интерфакс».

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10 мая газета «Известия» писала о планах ввести в России налог на малодетность. Соответствующий пункт, по информации издания, содержится в концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», разработанной директором института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым.

Согласно документу, направленному президенту России Владимиру Путину, налогом должны облагаться семьи с одним ребенком, а также те, кто не имеет детей не по медицинским показаниям.

Министр труда Максим Топилин, комментируя данную инициативу, заявил, что в ведомстве отрицательно относятся к возможности введения такого налога. «Прорабатываем предложения, но они связаны с поддержкой населения, с поддержкой рождения, а ни в коем случае не с наказанием», — приводит его слова ТАСС.