Кремль отказался отвечать Познеру на вопрос о законности атеизма

Кремль не будет реагировать на вопрос журналиста Владимира Познера о том, законно ли в России заявлять о своих атеистических убеждениях. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует корреспондент «Ленты.ру».

По словам чиновника, «это, наверное, вопрос риторический», он касается судебной системы и не входит в прерогативу администрации президента.

15 мая Познер на своем сайте прокомментировал решение суда по делу блогера Руслана Соколовского. Его признали виновным, в частности в оскорблении чувств верующих (статья 148 УК РФ), и дали условный срок. Русская служба «Би-би-си» привела несколько фрагментов из приговора. Среди них были такие: «[В видеосюжетах Соколовского] присутствует информация, содержащая в себе признаки оскорбления чувств приверженцев христианства и ислама, формируемого через отрицание существования бога», «[блогер] отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда, таким образом совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 148 Уголовного кодекса».

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Познер, обратив внимание на эти факты, отметил, что он атеист, который не скрывает своих убеждений. В связи с этим журналист хотел бы получить разъяснение, нарушает ли он тем самым Уголовный кодекс. «Может быть, патриарх Кирилл скажет, оскорбляю ли я его религиозные чувства, утверждая, что бога нет? Может быть, председатель Конституционного суда скажет мне, имею ли я право думать то, что я думаю, и высказывать то, что я высказываю? Может быть, глава государства внесет ясность, не ожидает ли меня суд», — написал телеведущий.

Позднее пресс-секретарь главы РПЦ Александр Волков заявил РИА Новости, что Познер «всегда производил впечатление умного человека, несмотря на его известные всем нерелигиозные убеждения». «Мне очень не хотелось бы изменять свое отношение к нему как к человеку глубокого интеллекта. Потому что, конечно, эти заявления звучат довольно странно», — сказал представитель церкви.