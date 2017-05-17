Товарооборот между Россией и Италией вырос на 28 процентов

Товарооборот между Россией и Италией за первые два месяца 2017 года вырос на 28 процентов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Италии Паоло Джентиоли, сообщает пресс-служба Кремля.

«К сожалению, мы наблюдали некоторый спад в торговом обороте, но как только вы стали премьер-министром, у нас товарооборот начал расти: за первые два месяца этого года — плюс 28 процентов», — отметил Путин.

11 апреля Путин встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой и выразил сожаление по поводу рухнувшего в 2,5 раза товарооборота. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что взаимная торговля между странами сократилась с 54 до 20 миллиардов долларов.

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В октябре 2016 года бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци выступил против предложения ввести новые санкций в отношении России, за которое первоначально высказались Германия, Франция и Великобритания. C момента введения антироссийских санкций Италия потеряла от 3,6 миллиарда до 4 миллиардов евро.

Ряд стран, включая США и государства ЕС, куда входит Италия, поэтапно начал вводить санкции в отношении России с марта 2014 года. Они объяснили свое решение ситуацией на востоке Украины и присоединением Крыма к РФ, а их отмену впоследствии привязали к выполнению минских соглашений. В ответ Россия ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго, которое действует до 31 декабря 2017 года с возможным продлением.