Песков оставил без ответа вопрос о конфликте Усманова и Навального

В Кремле отказались комментировать видеообращение бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру, основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Это к нам не имеет никакого отношения», — сказал пресс-секретаря российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поднимает ли адресное обращение Усманова авторитет Навального.

17 мая на YouTube-канале Усманова было опубликовано его видеообращение к оппозиционеру. В 12-минутном ролике он последовательно отвергает все обвинения Навального в свой адрес. В частности, бизнесмен отмечает, что никогда не участвовал в государственной приватизации.

Алексей Навальный в свою очередь пообещал «по пунктам» ответить на обращение Усманова.

В четверг Люблинский суд Москвы начнет подготовку к судебному разбирательству по иску бизнесмена к Навальному о защите чести и достоинства. Усманов добивается опровержения публичных заявлений оппозиционера.

В начале марта ФБК опубликовал расследование о некоммерческих фондах, якобы связанных с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым. В частности, в материалах утверждалось, что сокурсник главы кабмина Илья Елисеев и связанный с ним фонд получили от Усманова земельный участок по договору пожертвования. Бизнесмен называет все обвинения в свой адрес ложью.