Жителей Рублевки простимулируют секретным массажером

В спа-центре Barvikha Hotel & SPA появилась новая процедура «Биомеханическая стимуляция лица» (БМС).

Механическое воздействие на мышцы путем возвратно-вращательных движений насадки аппарата вызывает попеременное сокращение и расслабление мышечных волокон. БМС позволяет стимулировать все мышцы лица, шеи, головы, зоны декольте, что активизирует кровообращение, восстанавливает объем и функцию мышц.

Такую процедуру проводили советским гимнастам, танцорам балета, а также космонавтами после возвращения из полета. Долгое время эта технология оставалась под грифом «совершенно секретно».

Barvikha Hotel & Spa — дизайн-отель в Барвихе, построенный по проекту итальянского архитектора Антонио Читтерио. Начал работать в 2008 году, является членом всемирной ассоциации The Leading Hotels of the World.