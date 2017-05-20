Мадуро посоветовал Трампу убрать руки от Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу, 19 мая, потребовал от президента США Дональда Трампа не вмешиваться в дела его страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир венесуэльского радио.

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«Убери свои руки отсюда, Дональд Трамп, иди домой, довольно интервенционизма, Венесуэла себя уважает», — подчеркнул Мадуро.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против председателя и семи членов Верховного суда Венесуэлы. Трамп заявил, что его страна вместе с партнерами по Западному полушарию будет работать по улучшению ситуации в Венесуэле.

В Венесуэле обострился политический кризис, почти ежедневно в стране проходят многотысячные манифестации. Недовольные экономической ситуацией жители требуют назначить досрочные выборы. В результате столкновений между демонстрантами и полицейскими 43 человека погибли и более 750 получили ранения. Стражи порядка задержали свыше 1,3 тысячи человек.