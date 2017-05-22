Потери российских кондитеров из-за санкций Киева оценили в 17 миллионов долларов

Кондитеры из России могут недополучить 15-17 миллионов долларов из-за введенной Украиной антидемпинговой пошлины в размере 31,33 процента на российский шоколад и иные продукты, содержащие какао. К такому выводу пришли аналитики Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР). Об этом, в понедельник, 22 мая, сообщает ТАСС.

«Российские производители кондитерских изделий давно уже осваивают новые рынки, так что компенсировать в среднесрочной перспективе выпадающие из-за заградительных пошлин объемы задача посильная», — говорится в исследовании ЦИКР.

Вместе с тем они признают, что на Украину приходится примерно пять процентов от общих объемов российского экспорта шоколадных кондитерских изделий. В частности, в 2016 году поставки составили 7,5 тысяч тонн на 22,9 миллиона долларов.

Основные регионы поставщики — Москва и Подмосковье, а также Пензенская, Ростовская и Самарская области, на них вместе приходилось около 65 процентов экспорта шоколадных изделий из России на Украину.

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Президент Украины Петр Порошенко 15 мая 2017 года своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Первый указ президента, которые ввел в действие решение СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», был подписан в 2015 году. В списке физических лиц было почти 400 фамилий, в списке юрлиц — более 100 позиций. Меры вводились на год. В 2016-м они были продлены (за рядом исключений), также были утверждены дополнительные санкции против 335 физических и 167 юридических лиц.

