Татагропромбанк признан банкротом

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Центробанка о признании Татагропромбанка банкротом, сообщает ТАСС. По данным регулятора, кредитная организация проводила операции, направленные на финансирование учреждений, входящих в «неформальную банковскую группу, возглавляемую Татфондбанком».

Лицензия у Татагропромбанка была отозвана 5 апреля в связи с утратой капитала и нарушением законодательства об отмывании преступных доходов. На тот момент «дыра» в капитале оценивалась в 351,2 миллиона рублей.

Отрицательный капитал кредитной организации составил 727,2 миллиона рублей. Активы банка сократились на 28 процентов — до 953,9 миллиона рублей по сравнению с 1,3 миллиарда рублей до проверки ЦБ. При этом обязательства кредитной организации составляют почти 1,7 миллиарда рублей.

Материалы по теме Казань брала Зачем Эльвира Набиуллина зачистила банковскую систему Татарстана Банк-рок Грозит ли другим регионам России судьба банковской системы Татарстана

На 1 марта 2017 года Татагропромбанк занимал 400-е место по величине активов в банковской системе России. По данным АСВ, выплаты вкладчикам банка-банкрота составят около 1,66 миллиарда рублей. Согласно оценке агентства, число пострадавших клиентов превышает три тысячи.

Банковский кризис в Татарстане начался в конце прошлого года. Центробанк с 3 марта 2017 года отозвал лицензии у казанских Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка. В начале апреля этого года все три банка были признаны банкротами. При этом по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 года занимал 42-е место в российской банковской системе, Интехбанк — 138-е место, Анкор банк — 231-е место.

