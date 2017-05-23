Советник Авакова увидел среди венгров Закарпатья агентов ФСБ

Зорян Шкиряк, советник украинского министра внутренних дел Арсена Авакова, заявил, что выступления венгерской общины в Закарпатской области были провокациями российских спецслужб. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает «Корреспондент».

«Это очередная провокация российских спецслужб. Неужели это непонятно, они пытались на протяжении долгих лет использовать ситуацию в Закарпатье. На этот момент, ответственно вам заявляю, никаких намеков, скажем так, на системный сепаратизм в Закарпатье нет», — сказал он.

По мнению Шкиряка, «венгерские закарпатцы и закарпатские венгры чувствуют себя прекрасно в великой и европейской Украине». Он также отметил, что украинские спецслужбы задержали тех, кто, «выполняя задание ФСБ, пытался расшатывать ситуацию».

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Ранее в тот же день стало известно, что в Закарпатской области украинские националисты атаковали представителей венгерской общины и снесли стелу с надписью на венгерском языке. «На Закарпатье местные патриоты разгромили стелы, которые установили венгерские сепары. Венгерский сепаратизм на территории украинского Закарпатья имеет целью нанести удар в спину воюющей Украины», — говорится в заявлении экстремистов по поводу акции.

Члены венгерской общины Украины установили 19 мая на въезде в два района области четыре стелы с надписями на венгерском языке «Венгры приветствуют вас» и «Край венгерского языка».

Власти в Киеве постоянно обвиняют Россию в агрессии, в том числе в причастности к конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии России против Украины. Москва со своей стороны отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.

Около 150 тысяч венгров живут на Украине, в основном в Закарпатской области, на территории, непосредственно примыкающей к Венгрии.