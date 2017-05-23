Вылетевший из АПЛ «Сандерленд» заработал 128 миллионов долларов за сезон

Клуб Английской премьер-лиги «Сандерленд», вылетевший в низший дивизион, по итогам сезона-2016/2017 заработал 99,9 миллиона фунтов стерлингов (128,6 миллиона долларов). Об этом сообщает Mirror.

Согласно информации источника, больше всех в прошедшем сезоне заработал ставший чемпионом «Челси» — 152,8 миллиона фунтов (198,6 миллиона долларов). Второе место в списке занял «Манчестер Сити» с заработком в 149 миллионов фунтов (193,6 миллиона долларов). На третьем месте расположились лондонский «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», которые получили по 148,1 миллиона фунтов (192,3 миллиона долларов).

При этом «Сандерленд» заработал меньше всех в лиге.

Клубы сумели получить такие средства благодаря контракту по продаже прав на телетрансляции, согласно которому каждая команда получит по 84,4 миллиона фунтов (109,7 миллиона долларов). Остальные средства складываются из призовых и коммерческих договоров.

13 мая Mirror сообщила о том, что «Челси» получит рекордные призовые в сезоне-2016/2017. Лондонский клуб стал чемпионом Англии в шестой раз в истории.