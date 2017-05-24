Защитник «Спартака» отправился в Италию пешком

Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти отправился пешком в Италию. Об этом сообщила супруга футболиста Екатерина на своей странице в Instagram.

«Папа наш пешком до Италии пошел, скучаем. Не переживайте, Сальва давно все продумал и отчет начат. Он человек дела, а не просто слова», — написала Екатерина.

В январе 2017 года Боккетти заявил в интервью ТАСС, что готов дойти пешком до Италии, если «Спартак» станет чемпионом России.

В завершившемся сезоне, в котором красно-былые впервые с 2001 года выиграли российскую футбольную премьер-лигу, 30-летний итальянец провел 15 матчей, в которых забил один мяч.