Спорт
 

Защитник «Спартака» отправился в Италию пешком

Перейти в «Мою Ленту»
Сальваторе Боккетти
Сальваторе Боккетти

Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти отправился пешком в Италию. Об этом сообщила супруга футболиста Екатерина на своей странице в Instagram.

«Папа наш пешком до Италии пошел, скучаем. Не переживайте, Сальва давно все продумал и отчет начат. Он человек дела, а не просто слова», — написала Екатерина.

В январе 2017 года Боккетти заявил в интервью ТАСС, что готов дойти пешком до Италии, если «Спартак» станет чемпионом России.

В завершившемся сезоне, в котором красно-былые впервые с 2001 года выиграли российскую футбольную премьер-лигу, 30-летний итальянец провел 15 матчей, в которых забил один мяч.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Спартак» обыграл «Томь» и упрочил лидерство в турнирной таблице РФПЛ
ЦСКА обыграл «Амкар» и вышел на второе место в чемпионате России
Африканский форвард «Спартака» рассказал о слезах по ночам после перехода в клуб
Последние новости
Спецслужбы обнаружили в Манчестере взрывчатку для последующих терактов
Защитник «Спартака» отправился в Италию пешком
Путин прокомментировал обыски у Серебренникова
Представитель Ольги Бузовой прокомментировал слухи о ее уходе из «Дом-2»
Названа по-настоящему работающая функция фитнес-трекеров
Экс-госсекретарь США Керри посоветовал американцам учить русский язык
Власти Бразилии эвакуировали министерский квартал из-за беспорядков
Другие материалы рубрики
Спорт
 — 
14:11 24 мая 2017
Квинси Промес

Жертвы эмбарго

Кого потеряет российский футбол в случае «полного импортозамещения»
01:19 20 мая 2017

СМИ рассказали о желании Усманова купить 67-процентную долю «Арсенала»

23:43 24 мая 2017

«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы

22:12 24 мая 2017

Глушаков потроллил «Зенит» на фоне срезанного газона «Крестовского»

Спорт
 — 
13:34 20 мая 2017
Валерия Дроздова

«На темной улице на меня накинулся таец. И пожалел об этом»

Чемпионка мира по тайскому боксу о борьбе вне ринга и личной жизни
10:06 15 мая 2017

Шарапова поднялась на 47 позиций в рейтинге WTA

20:56 24 мая 2017

Следующим соперником Поветкина станет украинец Руденко

11:25 15 мая 2017

Вратарь хоккейной сборной Латвии признался в неприязни к России

Спорт
 — 
15:01 23 мая 2017

«Сборную России начали прессовать, и она прогнулась»

Тренер Канарейкин — о проигрыше Канаде и отсутствии дисциплины в команде
19:03 24 мая 2017

На «Крестовском» срезали газон

18:06 24 мая 2017

Катарские шейхи потратили полмиллиарда рублей на билеты матчей ЧМ-2018 в России

12:49 15 мая 2017

Кокорин и Мамаев оказались вне состава сборной на Кубок конфедераций

Россия
«Почему я должен уступать место моей ровеснице?!»
Равноправие полов дает женщине возможность платить алименты и стоять в метро
Как оговоренные
Самые забавные и опасные оговорки российских политиков
Путин приложился к мощам Николая Чудотворца
Путин получил послание от нового президента Южной Кореи
«Доброта не является естественным качеством человека»
Почему россияне одобряют насилие со стороны представителей власти
В Подмосковье построят 18 мини-стадионов
Две лошади Кадырова поучаствуют в скачках на приз президента
Все материалы
Мир
Маэстро, урежьте марш
Большая семерка и НАТО — не «концерт держав», а оркестр
Manchester Arena incident Police at Manchester Arena after reports of an explosion at the venue during an Ariana Grande gigКровь Манчестера
Что известно о взрыве, унесшем жизни минимум 22 человек
The library at Holland House in Kensington, London, extensively damaged by a Molotov 'Breadbasket' fire bombВзорвать Британию
Соединенное Королевство уже 48 лет ведет необъявленную войну с бомбистами
Власти Бразилии эвакуировали министерский квартал из-за беспорядков
Экс-госсекретарь США Керри посоветовал американцам учить русский язык
США потеряли в Ираке и Кувейте оружие на миллиард долларов
Трамп поддержал идею привлечь Россию к ответственности за Крым и Донбасс
Все материалы
Бывший СССР
«Это нацизм в чистом виде»
Латвийский оппозиционер о том, почему в сейме сравнили русскоязычных со вшами
ОБСЕ зафиксировала рост числа погибших мирных жителей в Донбассе
Память отшибло
Кто призывает украинцев отказаться от родных в России
В Киеве предсказали число желающих попасть в Европу украинцев
Бойцы ВСУ подрались из-за ложки
Порошенко пообещал украинские паспорта жителям Крыма и Донбасса
Депутат Рады призвал к гитлеровской языковой политике в Донбассе и Крыму
Все материалы
Финансы
Союз медведя и верблюда
Как Россия и ОПЕК снова попытаются толкнуть нефтяные цены вверх
Криптовалюта от сохи
Как крестьянин вырастил цифрового конкурента рублю
План по сокращению мировой нефтедобычи выполнен на 102 процента
Путин предложил проиндексировать зарплаты бюджетников вне майских указов
Производителям нефти порекомендовали урезать добычу еще на девять месяцев
Сбербанк спрогнозировал укрепление доллара до 68 рублей
Половина россиян призналась в финансовой безграмотности
Все материалы
Бизнес
СПИКой на экспорт
О перспективах дальнейшей локализации автопроизводства в России
Минпромторг поддержал проект создания «солнцемобиля»
Крупнейшая российская компания заняла 40-ю строчку рейтинга Forbes
Михаил Фридман и учредитель «Ведомостей» заключили мировое соглашение
Турецкие экспортеры объяснили причину ограничений российского экспорта
Первую партию президентских автомобилей «Кортеж» пообещали сдать в 2017 году
В «Ростелекоме» назвали размер инвестиций в проект биометрической платформы
Все материалы
Силовые структуры
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» ведет огоньПоследний отсчет
До старта новой госпрограммы вооружений остаются месяцы
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
40 лет истребителя
Су-27 отмечает юбилей
В Пентагоне сообщили о перехвате самолета коалиции российским истребителем
Ревнивый волгоградец убил военного и в противогазе побил возлюбленную
Путин лично наградил два дня сдерживавших атаку боевиков в Алеппо спецназовцев
Суд со второго раза заочно арестовал бывшего челябинского губернатора Юревича
Все материалы
Наука и техника
Молчание ягнят
Как российские козоводы, школьники и патриоты создают «убийц» Windows
Ведро с гайками
Как в погоне за Apple система Android стала самой популярной
Сами научились
Обнаружена технологически развитая цивилизация древности
Названа по-настоящему работающая функция фитнес-трекеров
Раскрыта причина крушения российско-европейского зонда «Скиапарелли»
Раскрыты первые подробности о Galaxy S9
У нейтронных звезд нашли мощную «черную силу»
Все материалы
Спорт
Квинси ПромесЖертвы эмбарго
Кого потеряет российский футбол в случае «полного импортозамещения»
«Дьяволы», покорившие Европу
«Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью впервые выиграл Лигу Европы
«Сборную России начали прессовать, и она прогнулась»
Тренер Канарейкин — о проигрыше Канаде и отсутствии дисциплины в команде
Защитник «Спартака» отправился в Италию пешком
«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы
Глушаков потроллил «Зенит» на фоне срезанного газона «Крестовского»
Следующим соперником Поветкина станет украинец Руденко
Все материалы
Культура
Панк-молебен и много жути
Канны-2017. День 7: неформалы и дьявол в деталях
Веселый Роджер
Умер Роджер Мур — самый известный Джеймс Бонд
«Торкает — не торкает, ёкает — не ёкает»
О чем и как пишут начинающие литераторы
Надувная балерина Джеффа Кунса оказалась копией статуэтки советского скульптора
Вышел трейлер седьмого сезона «Игры престолов»
Моррисси осудил Елизавету II за вечеринку в день после теракта в Манчестере
Турецкий предложил Путину спеть
Все материалы
Интернет и СМИ
Бей, души, убивай
Социальные сети не просто следят за нашими чувствами, они управляют ими
Представитель Ольги Бузовой прокомментировал слухи о ее уходе из «Дом-2»
Привет, жестокий мир
Боль, отчаяние и мужество в объективах самых талантливых молодых фотографов
Комик Кольбер избежал штрафа за неприличную шутку про Трампа и Путина
Ведущий Первого канала прокомментировал обвинения в изнасиловании
Власти Украины продолжили пользоваться «ВКонтакте» и «Одноклассниками»
Эксперт нашел плюсы в законопроекте о запрете анонимности в мессенджерах
Все материалы
Ценности
«Девушки легче переносят боль»
Раскрыты тайные смыслы женских татуировок
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Женщинам предложили инновационные салфетки для снятия макияжа
Tiffany & Co. представила в Москве коллекцию HardWear
Российские ювелиры сделали мужчинам украшения для бород
Volkswagen показал собранный практикантами гибридный Golf GTI
Montegrappa показала ручку-сигару
Все материалы
Путешествия
An airberlin stewardess shows the new call button in the Boeing 737 during 49th Paris Air Show at the Le Bourget Airport, near Paris June 21, 2011. The new interior design for Boeing's 737 passenger jet, the best-selling plane in aviation history, includes an innovation that is as radical as it is obvious: a flight attendant button that is situated well away from the reading light button and actually looks different from it. The Paris Air Show runs from June 20-26. REUTERS/Pascal Rossignol (FRANCE - Tags: BUSINESS TRANSPORT)«Если хочешь выпить — это стоит денег»
Автор тренингов для стюардесс — о том, как угодить всем пассажирам
Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-БалкарииМолодые да мобильные
Половина российских туристов оказалась моложе 35 лет
В Индии нашли посвященное Бобу Дилану кафе
Власти Ингушетии решили угодить туристам и отказались класть асфальт
Lonely Planet опубликовало топ-10 европейских направлений 2017 года
Пассажирка получила письмо с матерными ругательствами от авиакомпании Emirates
Церковь Покрова Богородицы, расположенная на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" на острове Кижи в Карелии. Русь туристская
Куда отправиться путешественнику ради знакомства с историей России
Все материалы
Из жизни
US former President Barack Obama and his wife Michelle walk during their visit to Siena, Tuscany region, Italy, Monday, May 22, 2017. The Obamas arrived in Tuscany last Friday for a six-day holiday. (Fabio Di Pietro/ANSA via AP) комментарии: На свободу с чистой совестью
Новая жизнь Обамы и его семьи — еще лучше прежней
Памела Андерсон на Каннском фестивалеПамела, которую мы потеряли
Звезда «Спасателей Малибу» и другие знаменитости, очарованные ботоксом
Maxim назвал самую сексуальную женщину года
На крупнейший фестиваль тяжелой музыки проведут пивопровод
Трое — не толпа
Как живется в любовном союзе, если в нем больше двух человек
Бьюти-блогер Shaaanxo Макияж с шестью нулями
Красивый бизнес по-женски: как заработать миллионы на пудре и помадах
Крушение яхты с кокаином вызвало всплеск наркомании на острове в Тихом океане
Все материалы
«Фольксвагены» мечты
Пять кастомных концептов VW для покорения США
Хороший, плохой, злой
20 фактов о новом кроссовере Skoda
Все, что нужно знать о Skoda Karoq прямо сейчас
Какие машины появятся в России этим летом
«Веста»-универсал, новая «Шкода» и еще 8 машин, которые появятся в России летом
ЦБ РФ предложил увеличить стоимость ОСАГО для молодых водителей
Тридцативосьмилетний «ВАЗ» оценили в 3,5 миллиона рублей
Российские Ford Focus стали меньше бояться дождя и грязи
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы