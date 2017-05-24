У хоккейного ЦСКА появился главный тренер

Главным тренером московского хоккейного клуба ЦСКА назначен Игорь Никитин. Об этом сообщается на сайте армейцев.

44-летний специалист предыдущие три сезона был старшим тренером команды. С 2011 года входил в штаб российской национальной сборной, которая с того момента дважды побеждала на чемпионате мира, завоевывала серебро и два раза — бронзу мировых первенств.

В качестве игрока Никитин играл в составе таких клубов как «Лада» (Тольятти), «Нефтехимик »(Нижнекамск) и «Авангард» (Омск). В составе омичей в 2004 году выиграл чемпионат России.

24 марта этого года ЦСКА расторг контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Это произошло после того, как армейцы в шестиматчевой полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ проиграли ярославскому «Локомотиву» (2:4).