Политики и эксперты РСМД в Москве обсудят российско-китайские отношения

В Москве 29 и 30 мая пройдет международная конференция «Россия-Китай: к новому качеству двусторонних отношений», которую проведут Российский совет по международным делам (РСМД) и Общество российско-китайской дружбы (ОРКД).

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Как отмечают организаторы, мероприятие пройдет по следам успешного визита президента России Владимира Путина в Китай, и у экспертов будет возможность предметно обсудить его результаты. «Участники конференции выдвинут свои предложения лидерам России и Китая по развитию сотрудничества в гуманитарной, экономической и политической сферах, а также в вопросах безопасности», — отмечают в Совете.

Среди заявленных участников — председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, бывший министр иностранных дел России и президент РСМД Игорь Иванов, руководство ОРКД в лице Дмитрия Мезенцева и Сун Цзинъу, генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин и представители руководства ряда федеральных министерств.

Конференция пройдет в Lotte Hotel Moscow.

