Названы сроки выборов в национальное учредительное собрание Венесуэлы

Выборы в национальное учредительное собрание Венесуэлы, которое созывается для возможного изменения конституционного строя, могут пройти в конце июля 2017 года. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила глава национального избирательного совета Тибисай Лусена.

Материалы по теме У края пропасти Как Венесуэла дожила до статуса провалившегося государства

Она добавила, что региональные выборы губернаторов и мэров могут состояться 10 декабря.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал документ, начинающий процесс созыва учредительного собрания. Им определяется порядок выборов членов этого органа.

В начале мая Мадуро инициировал созыв учредительного собрания, которое будет наделено полномочиями вносить изменения в Конституцию. Оппозиция, которой принадлежит большинство в парламенте, подвергла предложение главы государства резкой критике, отказалась ее признавать, сочтя государственным переворотом, и призвала людей выходить на улицы.

В стране на протяжении нескольких недель продолжаются массовые протесты. Во время столкновений местных жителей с полицией погибли десятки человек. Граждане недовольны экономической ситуацией и требуют назначения досрочных выборов.