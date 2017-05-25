Анкара опровергла сообщения о новых ограничениях торговли с Россией

Минэкономики Турции опровергло появившуюся накануне информацию о новых ограничениях на импорт пшеницы из России. Агентство РИА Новости приводит заявление ведомства, в котором говорится о приверженности соглашений с Москвой о снятии торговых ограничений.

Ранее 24 мая газета «Ведомости» сообщила о введении Турцией дополнительных ограничений на поставки российской пшеницы. По новым правилам, отныне на Россию должно приходиться не более 25 процентов от всех лицензий, выданных на импорт зерна. Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) подтвердила эту информацию.

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Также сообщалось, что Анкара ввела новые ограничения на беспошлинные поставки российского подсолнечного масла, оставив квоту в 15-30 процентов.

«Несмотря на позитивную атмосферу и положительные шаги в политических и экономических отношениях между Россией и Турцией, некоторые СМИ публикуют новости об ограничении импорта из России сельхозпродукции, которые не соответствуют действительности. Турция продолжает придерживаться достигнутых соглашений», — говорится в заявлении министерства.

4 мая Турция отменила ограничения на импорт пшеницы из России. Это произошло после переговоров президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в результате которых стороны договорились о снятии ограничений, касающихся экономических отношений двух стран. Однако ограничения в отношении поставок в Россию помидоров пока сохраняются.

Эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции Россия ввела с 1 января 2016 года. Это решение стало ответом на инцидент в небе Сирии, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик.