Премьер-министр Армении дал денег на самый длинный в мире зиплайн

Премьер-министр Армении Карен Карапетян присоединился к акции по сбору средств на строительство самого длинного в мире зиплайна — скоростной трассы для экстремального спуска по стальному канату. Об этом он написал на своей странице Facebook.

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«Я уверен, что вскоре эта важная инициатива воплотится в реальность. Сегодня я от имени своей семьи приобрел билеты на самый длинный в мире зиплайн, внеся тем самым свой вклад в дело развития программы», — отметил глава правительства. По его словам, рекордный по мировым масштабам проект станет мощным толчком к развитию в стране туризма.

Самую длинную в мире воздушную скоростную трассу планируется построить на севере Армении, над ущельем около села Енокаван в Тавушской области. Ее протяженность составит порядка 2,7 километра, высота — 200-300 метров. Во время полета можно будет развить скорость до 120 километров в час.

