Спорт
 

Тренер «Зенита» обвинил Мутко и судей в помощи «Спартаку»

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Мирча Луческу
Мирча Луческу

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу обвинил президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко и арбитров чемпионата в помощи «Спартаку». Об этом сообщает Sport Total.

По мнению румынского специалиста, «Зенит» был явным лидером до завершения домашнего матча девятого тура РФПЛ со «Спартаком» (4:2). В концовке игры главный арбитр Сергей Иванов не назначил штрафной удар в пользу гостей в центре поля, после чего петербуржцы забили четвертый мяч.

«Тогда и началась кампания против нас, тотальное недовольство со стороны болельщиков, близких к "Спартаку" людей. Вмешался президент федерации, глава арбитров был заменен, рефери отстранен», — рассказал Луческу.

Причиной победы «Спартака» в чемпионате румын назвал популярность клуба среди болельщиков по всей стране.

«Когда я только подписал контракт с "Зенитом", московские газеты устроили кампанию против меня, я их понимаю. Они хотят, чтобы Лига чемпионов игралась там», — добавил специалист.

Луческу возглавил «Зенит» перед стартом сезона-2016/17. Победителем первенства страны стал «Спартак». Сине-бело-голубые заняли третье место в турнирной таблице, уступив 8 очков чемпиону. В Лиге чемпионов, помимо красно-белых, выступит ставший вторым столичный ЦСКА. «Зенит» сыграет в Лиге Европы.

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