Минкавказ уличили в необоснованных тратах на бытовую технику

Счетная палата выявила неэффективные траты Минкавказа на дорогостоящую бытовую технику. К такому выводу аудиторы пришли после проверки расходования ведомством бюджетных средств за прошлый год, сообщается на сайте надзорного органа в понедельник, 29 мая.

Несмотря на принимаемые правительством меры по оптимизации расходов, Минкавказ продолжает закупать технику «с избыточными потребительскими свойствами», говорится в документе.

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В частности, речь идет о телевизорах со светодиодной LED-подсветкой и стереозвуком. «Всего в 2016 году министерством приобретено бытовой техники с нарушением требований по нормированию на сумму 2,5 миллиона рублей», — уточняется в докладе.

Счетная палата также сделала Минкавказу замечание за превышение расходов на служебный транспорт. По данным аудиторов, ведомство неоднократно нарушало лимит на его использование, что обошлось федеральному бюджету в 5,4 миллиона рублей.

22 мая сообщалось, что ряд российских министерств в рамках сокращения госсредств начали экономить на командировках и печати документов.

В марте стало известно, что кабмин рассматривает идею создания фонда для премирования чиновников, которым удастся сэкономить бюджетные деньги при реализации приоритетных проектов.