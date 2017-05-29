Украинский прыгун с шестом побил рекорд Бубки

Украинский прыгун с шестом Владислав Малыхин установил национальный юниорский рекорд на соревнованиях в польском Жари. Об этом сообщается на сайте Федерации легкой атлетики страны.

Малыхин стал победителем международного турнира Slusarski Memorial, взяв высоту 5,70 метра. Этот результат позволил ему квалифицироваться на чемпионат мира — 2017 в Лондоне, который пройдет с 4 по 13 августа.

Предыдущее достижение среди украинских спортсменов не старше 20 лет равнялось 5,55 метра. Оно принадлежало сразу четырем прыгунам с шестом: Сергею Бубке (1982), Роману Барабашеву (1987), Максиму Мазурику (2002) и Владиславу Ревенко (2002).

Бубка — олимпийский чемпион и шестикратный победитель мировых первенств в составе сборных СССР и Украины. Владеет мировым рекордом в прыжке с шестом на открытых аренах (6,14 метра) с 1994 года.