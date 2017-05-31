Более 40 участников конфликта со стрельбой задержали на западе Украины

Правоохранительные органы Украины задержали в Винницкой области более 40 человек, которые ворвались на территорию зернового тока и открыли стрельбу. Видеозапись с места спецоперации опубликована в среду, 31 мая, на сайте Национальной полиции.

Инцидент произошел днем в селе Метановка Теплицкого района. Мужчины в масках ворвались на территорию, которую охраняли местные жители. В результате стрельбы пострадали шесть человек, двум потребовалась госпитализация.

Злоумышленники отказались сложить оружие, после чего полиция и спецназ начали операцию, в ходе которой задержали 42 человека. У них изъяли помповые ружья, травматические пистолеты и охотничьи карабины.

Личности задержанных устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 УК Украины («Хулиганство»). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

По информации полиции, речь идет о конфликте между собственником сельхозредприятия и пайщиками.