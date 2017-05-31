Билборды с оскорблением «предателей из Крыма» установили в Херсонской области

В Херсонской области украинские активисты установили билборды, на которых «предателям и коллаборантам» из Крыма дан совет не въезжать на территорию Украины, а сидеть дома. Фотографии уличных конструкций на своей странице в Facebook разместил активист Антон Ходза.

Щиты разделены на две части. На одной из них приветствуются украинские жители Крыма, на другой — «коллаборанты». Первым желают удачи, а вторым советуют заказывать туры по Золотому кольцу России или же оставаться дома и «ждать камней с неба».

Надпись на билборде гласит, что крымчанам не надо «шастать» по территории Украины.

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Ходза пояснил, что установка щитов приурочена к предоставлению Украине безвизового режима с Евросоюзом. Жители Крыма, имеющие украинское гражданство, для поездок в Европу должны получить в отделениях украинской полиции биометрические паспорта. «Борды расположены на дороге из Крыма и у центров, где паспорта выдают. Всего четыре штуки. Спасибо всем участникам проекта, а также городской власти Херсона, которая помогла с размещением», — сказал Ходза.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году российские паспорта получили 98 процентов жителей республики (около двух миллионов человек). Тем крымчанам, которые на момент объединения региона с РФ были гражданами Украины, разрешили не уведомлять власти о наличии у них украинского паспорта.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам всенародного референдума. Киев признать результаты плебисцита отказался. Москва настаивает на том, что процедура соответствовала нормам международного права.