Севастополь частично лишился «Яндекса», «Одноклассников» и «ВКонтакте»

Жители Севастополя, пользующиеся услугами украинского оператора интернета и телевидения «Воля/Дэвком», массово пожаловались в соцсетях на отсутствие доступа к «Яндексу», «ВКонтакте» и другим попавшим под санкции российским сервисам.

Блокировка произошла 31 мая, сообщает севастопольский портал «ForPost-Севастополь». Комментарий от провайдера ресурсу получить не удалось.

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Отмечается, что «Воля» является одним из крупнейших провайдеров на Украине. Компания объявляла о планах заблокировать доступ к российским интернет-ресурсам в рамках исполнения указа Петра Порошенко к 1 июня. 16 мая президент Украины одобрил расширение санкционного списка, ограничения были, в частности, наложены на ресурсы «Яндекса» и Mail.Ru Group, в том числе на социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В обеих компаниях заявили, что уход с украинского рынка для их бизнеса не критичен, а от блокировки их сервисов в первую очередь пострадают сами пользователи. Международные правозащитники назвали решение киевских властей «политически мотивированной атакой на право граждан на информацию» и потребовали разблокировать популярные в стране ресурсы.