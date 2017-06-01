Сдавший подельников участник банды «Осинцевские» осужден на 22 года за убийства

Забайкальский краевой суд приговорил к 22 годам лишения свободы одного из лидеров крупнейшей в Забайкалье организованной преступной группировки «Осинцевские» Дмитрия Ведерникова, обвиняемого в 11 убийствах и четырех покушениях на убийство. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального управления СК Егор Марков.

По его словам, Ведерникову вменялось, помимо убийств и покушений, похищение человека, грабежи и разбойные нападения в составе банды в период с 2000 по 2009 год. По делу проходят 27 потерпевших.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и попросил об особом порядке рассмотрения дела в суде.

«Ведерников полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и попросил прощения у потерпевших. Он выполнил все обязательства досудебного соглашения, изобличив соучастников преступлений и сообщив ранее неизвестную следствию информацию», — сообщила агентству представитель краевого суда Виктория Михайлюк.

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Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд также оштрафовал его на 725 тысяч рублей. Кроме этого, Ведерников должен выплатить компенсацию морального вреда родственникам потерпевших на общую сумму шесть миллионов 700 тысяч рублей и материального вреда, солидарно с ранее осужденным Осинцевым, в сумме 1,2 миллиона рублей.

Суд удовлетворил ходатайство одной из потерпевших, которая просила информировать ее о передвижениях Ведерникова: к месту отбывания наказания, о времени досрочного освобождения, если таковое произойдет.

26 мая 2016 года организатора банды Игоря Осинцева приговорили к 25 годам заключения. Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Его оштрафовали на один миллион рублей, а еще он должен возместить потерпевшим 24 миллиона рублей. Двум участникам банды, расстрелявшим из автомата четырех человек из противоборствующей группировки, дали 20 и 14 лет колонии.