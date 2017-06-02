Зидан рассказал о желании Роналду постоянно побеждать

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что нападающий Криштиану Роналду является прирожденным лидером. Слова специалиста приводятся на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Он не устает побеждать. Ему всегда мало. Он всегда хочет выигрывать, даже на тренировках. У него это в крови. Роналду прирожденный лидер, особенно на поле. Если бы мы играли вместе, Роналду был бы звездой, потому что он забивает. Это самое важное — забивать голы и не давать забивать», — заявил Зидан.

3 июня «Реал» встретится с туринским «Ювентусом» в финальном матче Лиги чемпионов. Игра начнется в 21:45 мск. «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В сезоне-2016/2017 Роналду провел 58 матчей, в которых забил 52 мяча и отдал 12 результативных передач. В составе «Реала» он стал победителем чемпионата Испании.