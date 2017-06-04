Названа дата выборов в Конституционную ассамблею Венесуэлы

Выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы пройдут 30 июля. Об этом, как передает ТАСС, сообщила глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена.

По ее словам, к настоящему времени свыше 55 тысяч человек зарегистрировались в качестве кандидатов на выборы. «Мы поражены количеством заявлений, полученных в эти дни», — отметила Лусена.

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Официально дата выборов будет утверждена 5 июня.

В мае президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в состав новой ассамблеи войдут «364 члена, выбранных по территориальному принципу, еще восемь — от индейских народов». Еще 168 человек выберут по спискам представители ряда «секторов общества» — крестьяне, рыбаки, рабочие, студенты, инвалиды, пенсионеры и предприниматели.

Ранее Мадуро заявил, что планирует по итогам работы учредительного собрания вынести на референдум проект новой конституции страны.

Решение президента вызвало массовые протесты и серьезную критику со стороны оппозиции, называющей это попыткой госпереворота.

Массовые акции граждан, недовольных правлением социалистов, продолжаются с начала апреля. Венесуэльцы выражают недовольство экономической ситуацией и требуют досрочных выборов. Число жертв столкновений превысило 50.