Индонезия назвала условия возвращения в ОПЕК

Индонезия подала заявку на возобновление членства в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на условиях, что ей не придется сокращать добычу нефти. Об этом в понедельник, 5 июня, заявил специальный советник министра энергетики и горнодобывающей промышленности страны Хади Джураид (Hadi Djuraid), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

По его словам, картель согласен с требованиями Джакарты. Некоторые члены ОПЕК, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, просили Индонезию вновь присоединиться к организации, отмечает Bloomberg.

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Индонезия приостановила свое членство в ОПЕК в ноябре 2016 года, когда картель и другие нефтедобывающие страны договорились о сокращении добычи сырья на 1,8 миллиона баррелей в сутки. 25 мая срок действия соглашения был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Добыча нефти в Индонезии составляет чуть менее миллиона баррелей в день.

Во время последнего саммита ОПЕК в Вене в ее состав приняли нового участника — Экваториальную Гвинею. Доказанные запасы нефти в стране составляют 1,1 миллиарда баррелей, добыча — около 250 тысяч баррелей в сутки.

Таким образом, сейчас в состав ОПЕК входят 14 государств: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Габон, Катар, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола и Экваториальная Гвинея.