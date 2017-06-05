Косачев счел разрыв дипотношений с Катаром подставой ради милости Трампа

Решение ряда арабских стран разорвать дипломатические отношения с Катаром может быть не связано с якобы имевшими место связями государства с террористами. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в беседе с РИА Новости в понедельник, 5 июня.

Сенатор отметил, что подобные действия непонятны на фоне недавнего турне американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку. Кроме того, на катарской авиабазе Аль-Удейд находятся около 10 тысяч военнослужащих из США, утверждает он.

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«Однако вполне возможно, что инициаторы разрыва дипотношений с Катаром как раз хотят продемонстрировать Вашингтону свою решимость в реализации его планов по формированию антитеррористической коалиции, совместив "полезное с приятным" — подставив впавший в местную немилость Катар», — считает Косачев.

Он также не исключает, что разорвавшие отношения с Дохой государства сами могли быть замечены в связях с террористами.

Ранее в понедельник председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что российская сторона проверит информацию о поддержке Катаром международного терроризма.

5 июня о разрыве дипотношения с Дохой объявили власти Мальдивской Республики, Ливии, Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна и ОАЭ. В катарском МИД назвали неоправданным подобное решение и отвергли обвинения в пособничестве террористам.