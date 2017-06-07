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На Хайнане россиянке пригрозили смертью за верный перевод слов врачей госпиталя

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Холл центрального здания госпиталя ТКМ
Холл центрального здания госпиталя ТКМ

Гражданка России Яна Журавлева, трудоустроенная в государственном госпитале традиционной китайской медицины (ТКМ) на острове Хайнань, столкнулась с угрозами физической расправы из-за своей работы переводчика. Об этом в своем блоге в LiveJournal пишет член Общественной палаты Свердловской области Сергей Колясников.

По сведениям блогера, который сам неоднократно бывал на Хайнане, там активно действуют мошенники, наживающиеся на желании зарубежных туристов, прежде всего из России, пройти лечение в государственных клиниках — госпитале ТКМ и 301-м Военном госпитале. При этом встречающие россиян гиды, по его словам, массово вводят туристов в заблуждение. Они либо выдают лжеклиники, куда привозят пациентов, за «филиалы» государственных госпиталей, либо даже, вызываясь стать переводчиком в ходе первичной консультации в госклиниках, заведомо неверно переводят слова врачей о том, что пациентам отказано в лечении, и сразу же предлагают им проехать в заведения, не имеющие лицензий и находящиеся вне правового поля.

Как отмечает Колясников, языковой барьер, в особенности его медицинское направление, был и остается основным препятствием для прохождения лечения в Китае, и в связи с этим для мошенников неприемлемо присутствие в штате государственных клиник профессиональных переводчиков, работающих не на преступников, а в интересах пациентов.

«1 июня 2017 года в город Санья по официальному приглашению государственного госпиталя ТКМ прибыли туристы для лечения. И уже 2 июня в адрес Журавлевой начались угрозы убийством, вымогательство денег, угрозы жизни и здоровью близких (присылались фотографии и видео, что означает, что за людьми велась слежка и скрытая видеосъемка)», — пишет блогер, назвав ситуацию беспрецедентной.

По фактам угроз подано заявление в полицию города Санья. Колясников, со своей стороны, направил обращение в администрацию президента, Генпрокуратуру, МИД России и консульство в Гуанчжоу.

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