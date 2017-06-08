Путин отметил патриотизм Маккейна

Президент России Владимир Путин признался симпатии к Джону Маккейну. В ходе интервью известному режиссеру Оливеру Стоуну, отрывок из которого опубликован на странице канала Showtime в YouTube, он отметил патриотизм американского сенатора-республиканца.

«На самом деле он немного симпатичен мне своим патриотизмом и в последовательности при защите интересов своей страны», — сказал Путин в ответ на просьбу Стоуна прокомментировать инициативу Маккейна, известного своей антироссийской позицией, законодательно запретить возможное снятие санкций с Москвы.

По словам президента, «люди с такими убеждениями как сенатор, которого вы упомянули, они живут еще в старом мире и не хотят заглянуть в будущее, не хотят понять, как быстро меняется мир, не видят реальных угроз и не могут переступить через свое прошлое, оно всегда тащит их за собой назад».

Также Путин отметил, что смена глав государства в США не влияет на политический процесс в Вашингтоне. «Что любопытно, президенты в вашей стране меняются, а политика нет», — заявил Путин.

Документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) разбит на эпизоды, которые выйдут с 12 по 15 июня на телеканале Showtime.

22 мая Маккейн заявил, что министру иностранных дел России Сергею Лаврову «нечего делать в Овальном кабинете» Белого дома. Также сенатор обвинил Путина в том, что он «применял российское высокоточное оружие для ударов по больницам сирийского Алеппо». В Москве ответили, что подобные высказывания не соответствуют статусу государственного деятеля. «Слава богу, этот джентльмен не формирует, не определяет и не реализует внешнюю политику США», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Джон Маккейн обвиняет Москву практически во всем. Так, 15 марта ему не понравилось поведение однопартийца Рэнда Пола во время обсуждения запроса Черногории на вступление в НАТО, и он заявил, что «сенатор из Кентукки работает теперь на Владимира Путина». В ответ Пол заявил, что сенатор, возможно, «слегка свихнулся».

