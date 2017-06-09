Установлен и задержан шестой участник беспорядков на митинге 26 марта в Москве

В ходе расследования уголовного дела по событиям на несанкционированном митинге 26 марта в Москве следователями задержан еще один подозреваемый. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете России (СКР).

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ задержан 31-летний житель Подмосковья Дмитрий Борисов. По версии следствия, 26 марта в ходе несанкционированного митинга он нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении должностных обязанностей. Борисову уже предъявлено обвинение, и сегодня следствие намерено ходатайствовать о его аресте», — заявили в ведомстве.

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В пресс-службе уточнили, что Борисов стал шестым обвиняемым по делу о хулиганстве и применении насилия в отношении представителей власти, которое расследуется Центральным аппаратом СКР. Ранее к уголовной ответственности уже были привлечены граждане Кулий, Шпаков, Зимовец, Крепкин и Косых. Двое из них уже осуждены к реальным срокам наказания. Это 28-летний актер Юрий Кулий, получивший восемь месяцев в колонии-поселении, и 40-летний столяр из Люберец Александр Шпаков (1,5 года колонии общего режима).

«Следственный комитет Российской Федерации намерен привлечь к уголовной ответственности всех лиц, применявших насилие к представителям власти в ходе состоявшегося несанкционированного массового мероприятия, а также аналогичным образом реагировать на совершаемые преступления и впоследствии», — подчеркнула официальный представитель СКР.

После несанкционированной акции оппозиции в Москве было задержано более тысячи человек, в том числе много несовершеннолетних. За организацию незаконной акции Алексей Навальный был оштрафован на 20 тысяч рублей, а за неповиновение законному требованию сотрудника полиции осудили к административному аресту на 15 суток.