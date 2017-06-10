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Опубликованы окончательные итоги парламентских выборов в Великобритании

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В Великобритании обнародованы итоги досрочных парламентских выборов. Официальные результаты опубликованы на сайте BBC News.

После подсчета голосов во всех избирательных округах страны Консервативная партия получает 318 мандатов, лейбористы — 262.

Кроме того, в парламент проходят Шотландская национальная партия (35 мандатов), Либерал-демократическая партия (12), Демократическая юнионистская партия (10), «Шинн Фейн» (7), Партия Уэльса (4) и Партия «зеленых» (1). Еще один мандат достанется независимому кандидату Сильвии Гермон (Sylvia Hermon).

Ни одна из партий не набрала простого большинства мандатов, из-за чего возникает необходимость создания коалиций. 9 июня премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии заявила, что намерена сформировать правительство при помощи «своих друзей» из Демократической юнионистской партии.

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