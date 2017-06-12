Бывший прокурор Манхэттена заявил о пропущенном звонке от Трампа перед отставкой

За сутки до того, как прокурора Манхэттена (Нью-Йорк) Прита Бхарара (Preet Bharara) и 45 его сотрудников попросили уйти в отставку, ему позвонил президент США Дональд Трамп. Об этом Бхарара рассказал ABC News, отметив, что трубку он не взял, так как считает подобные телефонные разговоры один на один (без участия генпрокурора) неуместными.

«До сих понятия не имею, почему я был уволен», — подчеркнул он.

11 марта сообщалось, что Бхарара, отказавшийся добровольно уйти в отставку, был уволен по решению Минюста США. По данным американских СМИ, настойчивость чиновника была обусловлена обещанием Дональда Трампа сохранить ему пост, данный в ноябре 2016 года.

10 марта администрация Трампа предписала уйти в отставку 46 федеральным прокурорам, назначенным при президентстве Барака Обамы.

Бхарара представлял обвинение в судах при рассмотрении дел россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, отбывающих длительные тюремные сроки в США. На следующий день после его увольнения, 12 марта, адвокат Бута Алексей Тарасов заявил, что прокуратура отказалась подавать возражения против пересмотра его дела в Верховном суде США. Если прошения удовлетворят, то суд будет рассматривать только доводы защиты россиянина.