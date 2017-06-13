На ущемлявших в правах бизнесмена чиновников Сыктывкара завели уголовные дела

Следователи завели два уголовных дела на чиновников городской администрации Сыктывкара, которые на протяжении полутора лет незаконно отказывали местному предприятию в предоставлении земельного участка в пригородном поселке. Об этом в понедельник, 12 июня, «Ленте.ру» сообщили в городской прокуратуре.

«В ходе проверки установлено, что администрация Сыктывкара неоднократно на протяжении полутора лет незаконно отказывала местному предприятию в предоставлении земельного участка в пригородном поселке на новый срок для завершения строительства магазина продовольственных товаров со степенью готовности 90%», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Статистическая грешность Что стоит за рекордным снижением количества преступлений в ушедшем году Прописали лечение Как в России применяют новый подход к борьбе с коррупцией

Чиновники мотивировали свои отказы истечением срока первичного договора аренды земельного участка, при этом игнорируя нормы земельного законодательства. Ситуацию не изменило даже вынесенное в 2016 году решение Арбитражного суда Республики Коми, обязывающее чиновников предоставить предпринимателям землю.

Прокуратура проверила действия администрации Сыктывкара и направила материалы следователям, которые возбудили два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 и частью 2 статьи 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»).

5 апреля стало известно, что удмуртские следователи выявили новые эпизоды получения взяток чиновниками министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. По версии следствия, должностные лица получали регулярное вознаграждение за покровительство коммерческой деятельности от предпринимателей, занимающихся перевозками на такси.