Leroy Merlin оштрафовали за необработанный «Сад»

Россельхознадзор оштрафовал магазин Leroy Merlin на Новорижском шоссе в Подмосковье за то, что в гипермаркете, в частности, не была обеззаражена секция «Сад». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, там продавались семена цветов и овощей, не допущенных к использованию, а также с нарушениями правил маркировки. «Не предоставлены документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние реализуемой подкарантинной продукции, не проведено карантинное фитосанитарное обследование помещения секции "Сад"», — отмечается в сообщении Россельхознадзора.

Размер штрафа не уточняется. Проверку торгового центра проводили специалисты управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Ведомство, помимо штрафа, выдало магазину предписание об устранении обнаруженных нарушений.

Leroy Merlin — один из крупнейших ретейлеров в секторе DIY (строительные материалы, товары для дома и ремонта), представленных в России. В 2016 году компания открыла в РФ 17 магазинов, всего в стране более 50 торговых точек. По итогам прошлого года оборот сети в России вырос на 3 процента, до 220 миллиардов рублей.

