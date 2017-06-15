Президент объяснил причины смены губернаторов

Многие губернаторы самостоятельно поднимали вопрос о переходе на другую работу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, 15 июня, отвечая на вопрос о причинах смены глав регионов.

«Во многих местах уже подошел срок для губернаторов, многие из них уже отработали более 10 или даже больше лет, и, честно говоря, сами уже поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы», — сказал Путин.

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Глава государства добавил, что эффективность новых назначенцев должны оценивать граждане. «Справляются или не справляются? Должны справляться, у них для этого есть все, несмотря на то, что все они, как правило, люди достаточно молодые, тем не менее, у них есть большой опыт государственной работы и жизненный опыт», — сказал президент.

6 апреля Владимир Путин назначил бывшего заместителя полпреда в Приволжском федеральном округе Александра Евстифеева временно исполняющим обязанности главы Марий Эл.

За два дня до этого от должности был освобожден глава Удмуртии Александр Соловьев. Указ об увольнении был обнародован после того, как стало известно о возбуждении против чиновника уголовного дела. Врио главы Удмуртии назначен сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) 43-летний Александр Бречалов.