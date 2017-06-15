Индекс ММВБ опустился ниже 1800 пунктов впервые с февраля прошлого года

Российский индекс ММВБ опустился ниже 1800 пунктов впервые с 29 февраля 2016 года. В ходе торгов 15 июня он упал на 2,1 процента до отметки в 1799,76 пункта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

При этом индекс РТС опустился ниже 1000 пунктов. Он просел на 1,7 процента до 996,32 пункта. В последний раз РТС падал ниже 1000 пунктов в конце ноября прошлого года.

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Российские индексы снижаются на фоне дешевеющей нефти. На момент публикации новости стоимость эталонного сорта Brent упала на 0,5 процента до 46,77 доллара за баррель.

14 июня ФРС США объявила о втором с начала года повышении базовой ставки до 1-1,25 процента, на 25 базовых пунктов. О предыдущем увеличении ставки ФРС объявила в марте. Тогда ставка выросла с 0,5-0,75 процента годовых, до 0,75-1 процента. При этом в Федрезерве не исключают третьего повышения до конца года.