Медведев оценил долю ненефтяных доходов России

Около 60 процентов доходов в первом квартале нынешнего года в России получены не с продажи нефти, такую динамику необходимо поддерживать. Об этом в четверг, 15 июня, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства.

«Доходы бюджета превысили 3,6 триллиона рублей. Это существенно больше — на 13 с лишним процентов, чем предусмотрено в прогнозе», — отметил он подводя итоги исполнения бюджета в первом квартале. При этом доходы росли быстрее, чем ожидалось, добавил председатель правительства.

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«Структура экономики и торговли продолжает меняться, эту динамику нам нужно поддерживать и впредь», — указал Медведев.

18 мая глава кабмина заявил, что доходы бюджета в нынешнем году могут быть больше официального прогноза на один триллион рублей.

В тот же день правительство России одобрило поправки в федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. Согласно новой редакции, дефицит бюджета на 2017 год будет снижен с 3,2 до 2,1 процента ВВП (с 2,753 триллиона до 1,924 триллиона рублей). Доходы предлагается повысить до 14,632 триллиона рублей, расходы будут увеличены до 16,556 триллиона рублей.

В апреле Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что ненефтяные доходы за прошлый год составили 64 процента от общего объема бюджета.

Доходы от экспорта нефти занимают в федеральном бюджете России на 2017 год около 37 процентов. Бюджет сверстан исходя из стоимости нефти в 40 долларов за баррель.