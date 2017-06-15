Россияне перечислили волнующие их проблемы

Наиболее важными для страны проблемами россияне считают низкие зарплаты (23 процента) и состояние экономики (21 процент). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Также респондентов беспокоят состояние здравоохранения (20 процентов), безработица (16 процентов), социальная политика (15 процентов) и проблемы в сфере образования (13 процентов).

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«Экономика продолжает оставаться главным фактором обеспокоенности наших сограждан. Тут обращает на себя внимание тот факт, что угроза безработицы продолжает оставаться относительно более слабым раздражителем общественного сознания по сравнению с уровнем доходов», — прокомментировал результаты ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Опрос проводился 25-29 мая. В нем приняли участие 1600 человек в 46 регионах. Погрешность не превышает 3,5 процента.

В декабре 2016 года наиболее острыми для страны проблемами опрошенные ВЦИОМ россияне назвали низкие зарплаты (18 процентов), ситуацию в экономике (18 процентов) и здравоохранении (17).