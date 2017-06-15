Путин объяснил свои слова про обыскавших «Гоголь-центр» дураков

Президент России Владимир Путин пояснил свои слова про дураков, сказанные 24 мая во время обсуждения обысков в московском «Гоголь-центре» и в квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает РИА Новости.

«Если изъятие документов происходило при силовой поддержке, ничего умного в этом не вижу», — сказал глава государства.

Материалы по теме «Эти внезапные репрессии выглядят особенно скверно» Что происходит с Кириллом Серебренниковым и его «Гоголь-центром»

Путин подчеркнул, что ситуация вокруг «Гоголь-центра» никак не связана с политическим давлением на режиссера.

«Ограничений творческой деятельности режиссера Серебренникова не было и нет», — отметил президент.

24 мая в разговоре с актером и режиссером Евгением Мироновым Владимир Путин прокомментировал обыски в «Гоголь-центре» фразой «да дураки».

23 мая сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в «Гоголь-центр» и к Серебренникову домой. В Следственном комитете тогда заявили, что действия, проходящие в квартире режиссера, связаны с делом о хищении бюджетных средств, выделенных в 2014 году автономной некоммерческой организации «Седьмая студия».