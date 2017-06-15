Путин объяснил отсутствие публичной поддержки пророссийски настроенных украинцев

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, 15 июня, рассказал, что высоко ценит позицию пророссийских украинцев, но не хочет им навредить, высказав поддержку.

«Вам спасибо за вашу позицию, за то, что дорожите нашей общей историей. Мы это высоко ценим, поверьте мне!» — ответил он зрителю, дозвонившемуся из Киева и рассказавшему о своем участии в акции «Бессмертный полк».

Путин добавил, что знает о том, что на Украине живут люди с разными взглядами. Однако подчеркнул, что публично высказав одобрение, боится нанести сторонникам России ущерб. «Но всегда стараемся ценить вашу позицию по этому вопросу и поддерживаем ее», — сказал он.

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В то же время Москва старается не вмешиваться во внутренние дела Украины, подчеркнул Путин.

Накануне 9 мая лидер запрещенной в России «Организации украинских националистов» Николай Кохановский призвал помешать шествию в честь Дня Победы и провести акцию «Смертный полк». Однако в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что не видят оснований для запрета марша в Киеве.

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в городах России и зарубежных стран. Участники шествия, посвященного Дню Победы, несут в руках фотографии своих родственников, сражавшихся против фашистов в Великой Отечественной войне.