Создатели Hitman обрели независимость

Глава IO Interactive (IOI) Хакан Абрак (Hakan Abrak) заявил о том, что студия становится независимой. Об этом он написал в официальном блоге компании.

По словам Абрака, переговоры с Square Enix, которая владела IOI с 2009 года, прошли успешно, и студию выкупило руководство. Сумма сделки не разглашается. Помимо этого, за IOI остаются и права на серию Hitman.

Материалы по теме Лысый черт Опасные будни наемного убийцы в новой части культовой серии Hitman

«За свою 19-летнюю историю IO Interactive подарила множество необычных и захватывающих приключений: начиная от Mini Ninjas и Freedom Fighters и заканчивая всем известной Kane & Lynch и, конечно, даже любимого нами Агента 47. Наш проект нарушил правила индустрии и получил похвалу от журналистов, геймеров и поклонников», — написал глава IOI.

В заключении Абрак выразил признательность фанатам, журналистам и всем, с кем когда-либо работала студия: «Я также хотел бы поблагодарить Square Enix: это была потрясающая семья, и мы гордимся тем, чего достигли за последние восемь лет».

Датская студия IO Interactive была основана в 1998 году. С 2004 по 2009 год принадлежала издателю Eidos Interactive, после чего перешла во владение Square Enix. В мае 2017 года издатель заявил о желании продать студию и начать поиски покупателей.