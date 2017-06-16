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Вашингтон с опозданием поздравил россиян с Днем России

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг, 15 июня, поздравил россиян с Днем России, который отмечался 12 июня. Заявление Тиллерсона опубликовано на сайте Госдепартамента США.

«От имени президента (Дональда) Трампа и американского народа я поздравляю весь российский народ по случаю Дня России нынешнего года», — сказано в заявлении.

Тиллерсон напомнил, что «отношения между США и Россией восходят к ранним дням нашей (американской — прим. «Ленты.ру») республики».

«Сегодня наши страны разделяют уникальную ответственность за поддержание международного мира и стабильности и сотрудничают по вопросам глобальной важности. Мы верим, что у нас это получается лучше всего в то время, когда мы вместе поддерживаем фундаментальные ценности человеческого достоинства и свободы», — указал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

«В то время как вы отмечаете День России, знайте, что США вместе с вами чтут вашу независимость как страны, богатой традициями и возможностями», — добавил Тиллерсон.

13 июня стало известно, что США впервые за 25 лет не прислали в российское посольство поздравление с Днем России. Это заявление прозвучало одновременно с высказыванием госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что российско-американские отношения находятся на рекордно низком уровне, и продолжают ухудшаться.

В пресс-службе американского дипведомства объяснили, что администрация Дональда Трампа приняла «новый подход, при котором официальные поздравления передаются через посольства США» в соответствующих столицах.

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