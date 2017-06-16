Эксперты ВШЭ предупредили о росте числа депрессивных регионов России

В нескольких российских регионах продолжается рецессия экономики вопреки восстановлению роста ВВП в стране в целом. Таковы результаты апрельского исследования Высшей школы экономики, передает Rambler News Service. При этом в 15 субъектах Федерации снижение наблюдалось в четырех секторах экономики.

Выросло число регионов, где снижение производства наблюдается сразу в пяти секторах экономики: промышленности, платных услугах, строительстве, розничной и оптовой торговле. В апреле число таких субъектов увеличилось до 22 по сравнению с 17 годом ранее.

«В апреле 2017 года сводный индекс региональной экономической активности (РЭА) остался ниже критического 50-процентного уровня, указывающего на выход российской экономики из депрессивного состояния», — отмечается в пояснении к материалам исследования. При этом явных признаков ускорения роста ВВП не наблюдается, отмечают эксперты. Речь может идти лишь о возвращении к докризисной стагнации, характерной для 2013-2014 годов, полагают они.

Самыми успешными регионами, где выросли все пять секторов экономики, в марте стали Воронежская, Тюменская, Иркутская и Кемеровская области. Еще в восьми регионах выросли четыре сектора экономики.

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С февраля по апрель экономическая активность выросла в среднем в 38 регионах. В число наименее успешных среди них вошли Смоленская, Новгородская, Волгоградская, Самарская и Саратовская области, Чувашская Республика, Республика Коми, Республика Бурятия, Пермский край и Москва.

Наиболее успешными регионами за период с февраля по апрель стали Воронежская, Липецкая, Московская, Тюменская, Иркутская, Кемеровская и Омская области, Республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Удмуртия, Тыва, Приморский и Ставропольский края.

15 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что рецессия в экономике России завершилась, страна перешла к периоду роста.